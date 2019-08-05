В Молдавии возбудили дело по факту узурпации власти бывшим кабмином

Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту узурпации власти в период правления Демпартии Молдовы.

«По приказу генерального прокурора Дмитрия Робу сегодня было возбуждено уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня 2019 года бывшим правительством Республики Молдова», – передает ТАСС сообщение прокуратуры.

Напомним, противники новой власти сбежали из Молдавии на частных самолетах. Пресс-служба Демократической партии страны подтвердила, что ее лидер Владимир Плахотнюк уехал из республики

До этого Демократическая партия Молдавии (партия Плахотнюка) объявила об уходе в оппозицию.