В СПЧ призывы к расправе над детьми силовиков назвали майданными технологиями

Запугивание сотрудников правоохранительных органов является недопустимым, полиция – это объект защиты, а не мести, заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

«Полиция, чиновники, судьи, как журналисты и правозащитники – эти люди работают на грани риска, могут испытывать к себе неприязненное, а то и враждебное отношение, на страже их безопасности находится закон, и этот закон должен работать. Запугивание таких лиц недопустимо», – приводит его слова РАПСИ.

Напомним, блогер Макс Стеклов (настоящее имя – Владислав Синица) в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 августа призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий. Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры.

В воскресенье в отношении Синицы было возбуждено уголовное дело. Блогер задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении Синицы под стражу.

Брод отметил, что состоявшаяся накануне незаконная акция, вопреки прогнозам ее организаторов, собрала полторы тысячи человек вместо заявленных ими двадцати тысяч.

«Это говорит о снижении доверия к организаторам акции и к смыслу этих мероприятий: люди не хотят в этом участвовать. Эту тенденцию подтверждает и опрос ВЦИОМ, согласно которому граждане поддерживают действия силовиков. Акция оказалась бессмысленной, основную ее цель – разговор о выборах и избирательной системе – в таких условиях реализовать невозможно. Благодаря действиям полиции удалось избежать беспорядков, были задержаны люди с битами, газовыми баллончиками, но применить они их не смогли», – подчеркнул член СПЧ.

По его словам, владельцы кафе и магазинов, которые из-за мероприятия были вынуждены закрыться и тем самым понесли убытки, вправе предъявить финансовые претензии организаторам акции.

«Что касается нетерпимости, которая сейчас проявляется в интернете, то это майданные технологии: критикуются силовики, в их адрес сыпятся угрозы. Это уже проходили другие страны. Правоохранители должны на это жестко реагировать, это прямое нарушение законодательства. Я вижу в таких действиях признаки как минимум двух статей Уголовного кодекса: 119 – угроза убийством, 280 – призывы к экстремистской деятельности. Это серьезные статьи», – сказал Брод.

Эксперт убежден, что подобное поведение недопустимо, поскольку создает обстановку нетерпимости и вражды, толкая людей на преступление. «Нужно применять силу закона во избежание развития событий. Интернет-пространство не свалка и не вольница, здесь должны действовать правовые нормы. Должно быть право на самовыражение, но когда присутствуют призывы к насилию и расправе, крови, то это грубое нарушение закона. Роскомнадзор и прокуратура должны реагировать на такое», – заявил Брод.

По прогнозам члена СПЧ, «угомонится» оппозиция вряд ли быстро, но и роста числа ее поклонников ожидать не стоит, так как подобные незаконные акции приводят только к конфликтам.

«Мы видим, к чему приводят беспорядки – к угрозе безопасности мирных граждан, препятствиям для общественного транспорта, риску для внештатных конфликтных ситуаций. Вчера кто-то из якобы мирно прогуливающихся демонстрантов распылил газ в сторону полиции, пострадали в том числе невинные люди. Правоохранители на таких мероприятиях действуют в соответствии с регламентом. Возможно, превышения полномочий и были – эти случаи нуждаются в перепроверке и реакции, и СПЧ будет это делать. Но в целом действия полиции были намного мягче, чем действия их коллег в других странах. Вчера параллельно шли акции в Гонконге, например, и там полиция спокойно применяла слезоточивый газ, что у нас трудно представить», – сказал Брод.

Напомним, в субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что организаторы незаконных митингов хотели втянуть участников акций в беспорядки.