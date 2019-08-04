В работе Instagram произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.

По данным Downdetector, проблемы в работе социальной сети Twitter начались около 22.17 по времени Восточного побережья США (5.17 мск). Чаще всего о сбоях сообщали жители США, Бразилии, Бельгии, Нидерландов и Франции, передает ТАСС.

С неполадками также столкнулись в Германии, Мексике, Польше, Великобритании, Сербии, Чили, Японии и Малайзии.

В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

Так, около половины пользователей не смогли обновить ленту новостей, 29 процентам не удалось зайти в свои учетные записи, еще 20% испытывают трудности при просмотре сториз Instagram.

Отметим, в начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.