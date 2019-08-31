Умерла звезда сериалов «Мелроуз Плейс» и «Отчаянные домохозяйки»

Американская актриса Валери Харпер, известная ролями в сериалах «Мелроуз Плейс» и «Отчаянные домохозяйки», умерла в возрасте 80 лет, пишет журнал The Hollywood Reporter.

«Моя прекрасная и заботливая жена, которая была со мной почти 40 лет, покинула нас», – приводит издание слова супруга актрисы.

Издание сообщает, что на протяжении нескольких лет Харпер боролась с раком, передает ТАСС.

Харпер сыграла Роду Моргенштерн в популярных американских телесериалах «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Рода», которые выходили в 1970-е годы. Кроме того, она была приглашенной звездой сериалов «Мелроуз Плейс», «Отчаянные домохозяйки» и «До смерти красива».

Лауреат четырех премий «Эмми» и «Золотого глобуса».