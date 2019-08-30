Силуанов увидел возможность для снижения ключевой ставки

Инфляция в России по итогу 2019 года ожидается ниже целевого показателя в 4%, это дает возможность для снижения ключевой ставки Центробанка, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Снижается инфляция. Мы ожидаем более низких темпов инфляции в текущем и следующих годах, чем мы планировали. Соответственно, у ЦБ будут все основания снижать ключевую ставку, за этим последует снижение процентных ставок в экономике», – пояснил министр, передает ТАСС.

В июле Банк России на заседании совета директоров по процентной политике принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта – до 7,25% годовых.