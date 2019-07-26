ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта – до 7,25% годовых.

«Совет директоров Банка России 26 июля 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых», – говорится в релизе на сайте Центробанка.

Принятие решения в регуляторе объяснили продолжающимся замедлением инфляции. Вместе с тем в ЦБ отметили, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, а темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России.

«Продолжается замедление инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7% (с 5,1% в мае 2019 года) и, по оценке на 22 июля, составил около 4,6%. В июне-июле ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться. Инфляционные ожидания населения с апреля существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Замедление инфляции создает условия для снижения инфляционных ожиданий в будущем», – добавили в ЦБ.

Там подчеркнули, что слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.

В Банке России не исключили дальнейшего снижения ключевой ставки и перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом» регулятора.

ЦБ в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,5% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что выход ЦБ на нейтральную ключевую ставку возможен в 2020 году.