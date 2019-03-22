ЦБ назвал возможные сроки выхода на нейтральную ключевую ставку

Выход Банка России на нейтральную ключевую ставку возможен в 2020 году, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается возврата к нейтральной ставке в 2020 году, да, мы считаем это возможным – возврат нейтральной ставки. Напомню, что в нашей оценке он... составляет 6-7%. Мы считаем, что это возможно, но все будет зависеть, еще раз, от развития ситуации», – сказала Набиуллина.

Глава регулятора также отметила, что ЦБ сегодня не рассматривал других вариантов решения по ключевой ставке, кроме сохранения.

В то же время Банк России пока не готов дать более конкретную информацию относительно возможного начала снижения ключевой ставки. «Мы, действительно, уточнили наши ожидания по моменту, когда могут сложиться условия для снижения нашей ключевой ставки. Раньше мы говорили: конец 2019 года и начало 2020 года, сейчас мы говорим: в 2019 году. Мы сейчас не готовы давать более конкретные данные, более конкретную информацию по тому, когда это может произойти», – сообщила глава ЦБ.

«Это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика, инфляция - много неопределенностей, рисков. Поэтому мы здесь будем зависеть от того, как будет складываться ситуация в этом году», – пояснила Набиуллина.

Она также отметила, что процентные ставки по ипотеке могут опуститься до 8% и ниже при достижении инфляции в 4%. «Наша монетарная политика, которая нацелена на то, чтобы вернуть инфляцию к 4%, работает на эту цель, чтобы ставки по ипотеке снижались», – заявила глава ЦБ. При этом она добавила, что с лета прошлого года, по оценке регулятора, ставки по ипотеке выросли на 50 базисных пунктов, передает ТАСС.

Кроме того, Набиуллина заявила, что Банк России ожидает, что темпы роста российской экономики во второй половине 2019 года ускорятся. «Мы действительно оставили неизменным прогноз по ВВП на этот год, несмотря на уточнение некоторых параметров по цене на нефть. Это связано прежде всего с действием бюджетного правила, которое позволяет во многом сделать экономический рост менее зависимым от цен на нефть», – сказала Набиуллина.

«Мы оставили такой прогноз, исходя из следующего: мы и раньше ожидали, и сейчас ожидаем, что в первой половине года может быть некоторое замедление темпов роста ВВП, это связано и с повышением НДС. Но при этом продолжаем рассчитывать, исходим из того, что во второй половине [года] будет повышение темпов роста ВВП. И связано это будет с тем, что более активно начнут реализовываться национальные проекты, начнут осуществляться и государственные расходы, и инвестиционные проекты», – пояснила глава ЦБ.

Она также отметила, что ЦБ имеет инструмент покупки ОФЗ, не ожидает его использования, но и не исключает этого. В то же время Банк России ожидает приток на рынок ОФЗ в 2019 году 2 млрд долларов от нерезидентов. «Что касается уточнения финансового счета по сектору государственного управления по Центральному банку, это связано, действительно, с тем, что мы оцениваем, - где-то 2 миллиарда долларов придет на рынок ОФЗ от нерезидентов, это наша оценка, и 4 миллиарда долларов - евробонды, которые уже случились», – сказала Набиуллина, передает РИА «Новости».