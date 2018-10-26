ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Банк России в пятницу принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых.

«Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», – говорится в сообщении на сайте Банка России.

Регулятор отметили, что в феврале-марте инфляция складывается несколько ниже ожиданий ЦБ. Несмотря на то, что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились, они остаются на повышенном уровне. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался. Тем не менее, отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы.

В то же время краткосрочные проинфляционные риски снизились. С учетом этого Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0-5,5 до 4,7-5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года.

ЦБ в 2018 году снижал ключевую ставку дважды – в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, взяв паузу на несколько месяцев. В сентябре впервые с 2014 года регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления курса рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления. В декабре ЦБ также Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых.