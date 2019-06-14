ЦБ снизил ключевую ставку

На заседании в пятницу совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,5% годовых.

«Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых», – говорится в сообщении на сайте Банка России.

В регуляторе подчеркнули, что влияние на решение оказало замедление годовой инфляции.

«В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2 до 4,2-4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%», – отметили в Центробанке.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

В апреле Банк России оставил ключевую ставку неизменной, а в прошлом году ключевая ставка дважды снижалась и дважды повышалась, причем повышение ставки происходило впервые с 2014 года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что выход ЦБ на нейтральную ключевую ставку возможен в 2020 году.