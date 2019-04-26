ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

На заседании в пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщили в пресс-службе Центрального банка.

«Совет директоров Банка России 26 апреля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Банк России отмечает, что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться, при этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России.

По данным ЦБ, годовая инфляция в России начала замедляться и к 22 апреля снизилась до 5,1%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП на уровне 1,2-1,7% в 2019 году. «Повышение НДС оказало небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов», – говорится в релизе.

В конце марта Банк России принял аналогичное решение, а в прошлом году ключевая ставка дважды снижалась и дважды повышалась, причем повышение ставки происходило впервые с 2014 года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что выход ЦБ на нейтральную ключевую ставку возможен в 2020 году.