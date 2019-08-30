Зеленский захотел подчинить себе Нацгвардию

Украинский президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о переподчинении Нацгвардии ему.

Непосредственное руководство Национальной гвардии по этому законопроекту предлагается отдать ее командующему, а президент будет «направлять деятельность» структуры, передает RT со ссылкой на документ.

Также проект закона подразумевает, что командующий будет назначаться и сниматься только главой государства, контроль со стороны правительства или парламента не предусмотрен.

Отмечается, что документ внесен на рассмотрение парламента как неотложный.

Кроме того, Нацгвардия по этому закону должна будет полностью выйти из состава МВД.

Ранее Зеленский предложил два проекта закона, предлагающих внести изменения в конституции страны. Согласно одному документу, в Раде будет сокращено число депутатов и закреплена пропорциональная система выборов.

По другому проекту кандидаты в депутаты будут обязаны владеть украинским языком.