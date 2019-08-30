Южной Осетии и Грузии не удалось договориться по ситуации с блокпостом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что переговоры контактных групп Южной Осетии и Грузии по урегулированию ситуации с блокпостом на границе завершились безрезультатно.

«Закончились переговоры контактной группы, к сожалению, Грузия разумного решения проблемы не предлагает, наши предложения отсеиваются», – сказал Бибилов, передает ТАСС.

Напомним, на этой неделе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории.

Делегация республики даже покинула встречу в формате МПРИ из-за отказа Грузии пойти на компромисс в вопросе возведения блокпоста.

Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев, комментируя ситуацию газете ВЗГЛЯД, отметил, что это фактически вторжение вооруженного подразделения МВД Грузии на территорию Южной Осетии.