На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи

В Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония открытия железной дороги, «перешитой» на общероссийский стандарт. Комплексное переустройство путей началось в 2003 году.

Во времена, когда остров принадлежал Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметра (в России – 1524 миллиметра), передает РИА «Новости».

В 2003 году началось комплексное переустройство: реконструировали сотни километров главного хода, построили десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизировали системы сигнализации, централизации и блокировки, станционные линии связи, внедрили современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, переход на общероссийский стандарт колеи и запуск нового подвижного состава (рельсовых автобусов РА-3) экономически выгодны для региона.

Так, сшивка с вагонами, которые идут с материка на пароме, будет происходить без переобувания на новую колесную пару.

«Благодаря этому экономится время и увеличиваются пассажиропоток и грузопоток», – добавил он.

Официально три рельсобусов начнут курсировать по направлениям Южно-Сахалинск – Корсаков, Холмск – Томари и Южно-Сахалинск – Томари с 1 сентября.

Для островной магистрали должны прибыть еще четыре рельсовых автобуса, они позволят полностью обеспечить подвижным составом все пригородные направления.