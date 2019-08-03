В Пекине более 60 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне

В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали более 60 человек, сообщили власти района Фаншань.

В пятницу вечером посетители пекинского бассейна «Жуйлай» стали массово жаловаться на головокружение, начались приступы рвоты. Всех посетителей бассейна срочно эвакуировали, 61 человек был госпитализирован, передает РИА «Новости».

Местные власти запустили план действий в чрезвычайных ситуациях.

По состоянию на 9.00 субботы (4.00 мск), в больницах остаются 38 человек, 23 пострадавших уже покинули медучреждения.

Причины утечки хлора выясняет специальная следственная комиссия.

Напомним, в августе 2016 года в США эвакуировали несколько населенных пунктов из-за утечки жидкого хлора на химзаводе в Западной Вирджинии.