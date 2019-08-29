Глава МИД Белоруссии высказался о конспирологии в связи с переговорами с Болтоном

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что на переговорах с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном «никто никого не призывал присоединиться к чему-то».

Макей призвал не искать «никаких конспирологических заговоров» за самим фактом визита Болтона, сообщает БелТА.

«Никто никого не призывал присоединиться к чему-то или уйти от кого-то или чего-то. Были искренние дискуссии относительно ситуации в нашем регионе, ситуации в мире, дискуссии по вопросам безопасности, торгово-экономического сотрудничества, по развитию двусторонних отношений между Белоруссией и США», – заявил он.

Макей утверждает, что прошел «абсолютно откровенный, заинтересованный разговор», было желание «понять друг друга» и услышать аргументы.

Напомним, Болтон прибыл в Минск в четверг. Последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад. На переговорах президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Вашингтону начать отношения с чистого листа.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, угрожает ли поездка Болтона в Белоруссию России.