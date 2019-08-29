Назначен новый глава СБУ

Рада нового созыва утвердила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины, сообщают СМИ.

Кандидатура Баканова была выдвинута президентом страны Владимиром Зеленским и поддержана 319 депутатами при 226 необходимых, передает ТАСС.

Баканов сменил на этой должности Василия Грицака, которого депутаты отправили в отставку.

Также украинские депутаты утвердили премьер-министром Алексея Гончарука, министром обороны – Андрея Загороднюка, министром иностранных дел – Вадима Пристайко.

Спикером Рады стал Дмитрий Разумков.