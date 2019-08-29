США собрались потребовать от Китая императорские долги

Держатели китайский облигаций докоммунистического периода призывают Белый дом истребовать с Китая долги по этим бумагам, выпущенным еще во времена императоров.

Императорские облигации выпускались в начале ХХ века. Теперь их можно найти на чердаках и в подвалах американцев, а также на eBay, где облигации являются предметом коллекционирования. Каждая облигация стоит несколько сотен долларов, пишет Bloomberg.

Однако теперь держатели этих ценных бумаг предлагают президенту США Дональду Трампу на фоне торговой войны с Китаем вспомнить об этих долговых обязательствах, появившихся еще до основания КНР.

Китайская народная республика, указывает агентство, никогда не признавала долг имперской династии.

Утверждается, что Трамп уже провел встречу с группой держателей облигаций. По их расчетам, Китай должен Соединенным Штатам более 1 трлн долларов.

Вероятность обмена этих облигаций на деньги однако очень невысока, пишет Bloomberg.

Напомним, в торговой войне между США и Китаем произошло новое обострение. 1 августа Трамп объявил о введении с 1 сентября 10%-ных пошлин на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай решил поднять ввозные пошлины на импорт товаров из США на общую сумму в 75 млрд долларов. Тогда Трамп пообещал повысить ранее введенные пошлины на ввозимые из Китая товары на сумму 250 млрд долларов с 25% до 30% и ужесточить пошлины на «оставшиеся товары» объемом 300 млрд долларов в год до 15%.

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