США ужесточили пошлины против Китая

В Федеральном реестре США опубликован документ, который официально утверждает повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 млрд долларов в год на 15%, а не на 10%, как планировалось раньше.

«В соответствии с отдельным распоряжением президента торговый представитель США постановил внести изменения, увеличив размер дополнительной пошлины с 10 до 15% на товары из Китая, относящиеся к введению пошлин на 300 млрд долларов», – передает РИА «Новости» текст документа.

В документе уточняется, что часть продукции обложат пошлинами в 15% с 1 сентября, еще часть – с 15 декабря.

Это не официальная публикация – документ размещен для ознакомления. Его публикация официально состоится 30 августа.

Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.