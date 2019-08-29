Совет Европы отреагировал на решение Москвы выплатить взносы за 2017 и 2018 годы

Совет Европы заявил, что решение России о выплате взносов за 2017 и 2018 годы – это логичное и последовательное решение.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, российское правительство распорядилось выплатить взносы в Совет Европы за 2017 и 2018 годы.

В июне ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме, а в июле Россия заплатила взнос в СЕ.