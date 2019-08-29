Правительство распорядилось выплатить взносы в Совет Европы за 2017 и 2018 годы

Россия выплатит долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы в бюджет Совета Европы, об этом сообщило правительство.

Выплаты составят 54,7 млн евро, деньги поступят из федерального бюджета, об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

На данный момент в Брюсселе никак не отреагировали на это заявление.

Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что Россия переведет в Страсбург остающийся взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы.

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме, а в июле Россия заплатила взнос в СЕ.