Россия пообещала в ближайшее время выплатить долг перед Советом Европы

В ближайшее время Россия переведет в Страсбург остающийся взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Российская Федерация также выполняет свои обязательства по выплате взносов за прошлые два года. 27 августа 2019 года выпущено распоряжение Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведен остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

Она выразила надежду на то, что реформы в СЕ продолжатся и успешно завершатся в интересах «обеспечения равенства прав и обязанностей всех стран-членов». Россия рассчитывает, что ПАСЕ укрепится в качестве «ведущего инструмента обеспечения единства европейских народов».

Захарова добавила, что Россия уже полностью выплатила взнос в бюджет СЕ за 2019 год.

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме, а в июле Россия заплатила взнос в СЕ.