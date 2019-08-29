Президент Грузии обвинила Россию в «ежедневных провокациях»

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили на международном форуме MEDEF во Франции в своем выступлении обвинила Россию в «ежедневных провокациях» и «игре на нервах» ее страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Согласно сообщению пресс-службы президента Грузии, Саломе Зурабишвили заявила, что «российские экономические санкции предназначались для того, чтобы Грузия свернула с избранного курса, но они себя не оправдали».

«В 2008 году война была попыткой России сменить нашу стратегическую, прозападную ориентацию. Мы видим, что эта попытка оказалась безуспешной», – сказала она.

«Россия ежедневными провокациями старается нас укротить, играет на наших нервах и пытается так нас ограничить, чтобы мы потеряли три завоевания – стабильность, демократию и европейский путь. Но она этого не добьется», – заявила президент Грузии.

По ее словам, европейские устремления Грузии «объясняются нашими корнями» – «европейскость у нас в крови».

Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Грузия «вышла из постсоветской системы и не будет допущено, чтобы кто-то или что-то ее туда вернули».

«Приезжайте в Грузию и убедитесь, что мы европейская страна», – призвала она.

«Грузия должна вернуться в большую европейскую семью», – заявила Саломе Зурабишвили.

Напомним, накануне президент Грузии назвала условия начала диалога с Москвой. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, это заявление не поняли ни в Москве, ни в Грузии.

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