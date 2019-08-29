Новый скафандр прервал гагаринскую традицию мочиться перед стартом

Новые российские спасательные скафандры «Сокол-М» для экипажа перспективного корабля «Федерация» не получат ширинку, а значит, лишат космонавтов возможности соблюсти гагаринскую традицию – помочиться перед стартом на колесо автобуса.

«Я не знаю, как это будет происходить – у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техническое задание», – передает РИА «Новости» слова гендиректора Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Позднякова.

Он уточнил, что этот элемент скафандра может быть добавлен по желанию заказчика.

«Есть техническое задание. Там нигде не написано, что нужно пописать на колесо. Более того, когда космонавты надевают скафандры на Байконуре, наши люди их помогают надевать, проверяют на герметичность, если что-то подтекает (выходит воздух – прим. ВЗГЛЯД), начинают искать, где. Проверяют, как застегнуто. Потом едут на автобусе, останавливаются под горой, и происходит история, известная со времен Гагарина», – сказал он.



У космонавтов есть традиция перед стартом выходить из автобуса, чтобы помочиться на его колесо. Традицию заложил Юрий Гагарин.

Напомним, ранее в четверг Поздняков рассказал, что космонавты будут тратить в два раза меньше времени на надевание новых скафандров «Сокол-М».

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