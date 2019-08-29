Вашингтон призвал Сеул вернуться к соглашению с Токио об обмене разведданными

Помощник главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер призвал Республику Корея пересмотреть решение о прекращении обмена разведданными с Японией.

По словам Шривера, в Вашингтоне обеспокоены действиями администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, поскольку обстановка в сфере региональной безопасности предполагает тесное сотрудничество, а не спор между союзниками США, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что они пересмотрят свое решение. Если напряженность (между Токио и Сеулом) сохранится, то от этого выиграют такие страны, как Китай, Северная Корея и Россия», – сказал Шривер в интервью изданию «Никкэй».

Он также опроверг заявления Южной Кореи о том, что она добилась понимания США перед выходом из договора.

Ранее стало известно, что Южная Корея передумала делиться разведданными с Японией. В ответ Токио обвинил Сеул в подрыве доверительных отношений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о «тихой» войне между Японией и Южной Кореей, которая может разрушить важнейшую для современной промышленности отрасль.