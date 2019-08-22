Южная Корея передумала делиться разведданными с Японией

Сеул заново оценит стратегическую значимость соглашения с Токио о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), сообщило южнокорейское министерство национальной обороны.

«Правительство определится со своей позицией относительно продления данного соглашения после всестороннего анализа его стратегической ценности и других факторов», – передает ТАСС сообщение южнокорейского ведомства.

По данным телеканала KBS, администрация президента Южной Кореи примет решение уже в четверг. Вопрос будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности, а окончательное решение будет принято президентом. Если до 24 августа Сеул не объявит о прекращении действия соглашения, оно автоматически будет продлено на один год.

Тем временем Япония приняла решение исключить Южную Корею из списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о «тихой» войне между Японией и Южной Кореей, которая может разрушить важнейшую для современной промышленности отрасль.

Ранее министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео выразила обеспокоенность в связи с введением Токио торговых санкций против Сеула.

Напомним, 2 августа заместитель премьер-министра РК Хон Нам Ги заявил, что Южная Корея введет санкции в отношении Японии в ответ на ограничения экспорта высокотехнологичных комплектующих.