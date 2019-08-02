Южная Корея анонсировала санкции против Японии

Южная Корея введет санкции в отношении Японии в ответ на ограничения экспорта высокотехнологичных комплектующих, заявил заместитель премьер-министра РК Хон Нам Ги.

«Наша страна также намерена исключить Японию из списка доверенных торговых партнеров. Мы планируем приступить к процедуре усиления контроля за экспортом», – цитирует ТАСС Хон Нам Ги.

Ранее в пятницу Япония приняла решение исключить Южную Корею из списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о «тихой» войне между Японией и Южной Кореей, которая может разрушить важнейшую для современной промышленности отрасль.

Напомним, ранее в четверг министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео выразила обеспокоенность в связи с введением Токио торговых санкций против Сеула.