Южная Корея пожаловалась США на японские санкции

Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео выразила обеспокоенность в связи с введением Токио торговых санкций против Сеула, говорится в заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По словам главы южнокорейского МИД, торговые ограничения Японии могут оказать негативное влияние на глобальную систему поставок, передает ТАСС.

«Это плохо скажется на американском бизнесе, а также на мировом торговом порядке, что нежелательно ввиду дружеских отношений между Южной Кореей и Японией, а также сотрудничества трех государств – [Южной] Кореи, США и Японии», – говорится в тексте заявления

Кан Ген Хва указала, что южнокорейское правительство стремится найти дипломатическое решение торгового спора с Японией и надеется, что «текущая ситуация не ухудшится».

В свою очередь, Помпео «выразил понимание (в связи со сложившимися обстоятельствами) и отметил необходимость усиления контактов между РК, США и Японией на высшем уровне».

По данным южнокорейского агентства Ренхап, для обсуждения ситуации вокруг введенных Японией санкций в США с необъявленным визитом прибыл заместитель Управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Хен Джонг.

По словам корейского политика, на переговорах будет обсуждаться участие Соединенных Штатов в качестве посредника при урегулировании торгового спора между Сеулом и Токио.

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