Токио обвинил Сеул в подрыве доверительных отношений

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил мнение, что решение Республики Корея не продлевать договор об обмене между странами разведданными подрывает доверительные отношения между Сеулом и Токио.

Перед вылетом на саммит G7 во Франции Абэ призвал Южную Корею держать данные ранее обещания, передает ТАСС.

«К сожалению, [со стороны Южной Кореи] продолжаются действия, портящие доверительные отношения между нами. В частности, это касается нарушения японско-южнокорейского договора о разведданных. В своей реакции на это мы будем исходить из того, чтобы не навредить трехстороннему сотрудничеству Японии, Южной Кореи и США в свете нынешней ситуации с региональной безопасностью», – приводит слова Абэ телеканал NHK.

Он также заявил, что Токио выступает за восстановление доверительных отношений с Сеулом.

Накануне стало известно, что Южная Корея передумала делиться разведданными с Японией. В связи с этим Токио выразил Сеулу протест.

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