Токио выразил протест Сеулу за отказ от обмена разведданными

Япония выразила Южной Корее протест в связи с решением Сеула отказаться от сотрудничества по обмену разведданными, передало агентство Киодо со ссылкой на высокопоставленный источник в японском МИД.

Протест был направлен по дипломатическим каналам, передает РИА «Новости».

Источник заявил, что Южная Корея «перенесла противостояние с Японией в область безопасности», и Токио будет следить за дальнейшими действиями администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о «тихой» войне между Японией и Южной Кореей, которая может разрушить важнейшую для современной промышленности отрасль.