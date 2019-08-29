Nike и Adidas попросили Трампа отменить новые пошлины на китайские товары

Более 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары, сообщила телекомпания CNN.

Обращение к Трампу подписали такие компании как Adidas, Nike, Crocs и Converse. Письмо также было направлено министру финансов США Стивену Мнучину и другим высокопоставленным должностным лицам, принимающим участие в торговых переговорах с Китаем, передает ТАСС.

«Новые пошлины – это скрытый налог, который будут платить граждане США и их семьи», – утверждается в письме.

Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист выразил надежду, что Трамп прислушается к мнению американцев и «прекратит эту ненужную торговую войну».

Напомним, 1 августа Трамп объявил о введении с 1 сентября 10%-ных пошлин на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ на это 23 августа Китай решил поднять ввозные пошлины на импорт товаров из США на общую сумму в 75 млрд долларов.

В «наказание» за этот шаг Трамп пообещал повысить ранее введенные пошлины на ввозимые из Китая товары на сумму 250 млрд долларов с 25% до 30%, а также повысить пошлины на «оставшиеся товары» из Китая объемом 300 млрд долларов в год до 15%.

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