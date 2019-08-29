Хакеры Пентагона повредили компьютерные сети Ирана

Американское издание The New York Times утверждает, что киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США в июне 2019 года санкционировало хакерскую атаку, в результате которой военнослужащие США повредили компьютерные сети и системы связи Ирана.

В публикации утверждается, что в ходе спланированной кибератаки американские военные повредили некоторые иранские системы связи и компьютерные сети, а также уничтожили важную для Тегерана базу данных, передает ТАСС.

По версии источников издания из числа официальных лиц США, в уничтоженной базе данных якобы была собрана информация, которая была нужна Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) для планирования атак на суда в районе Персидского залива, чтобы «выбирать, на какой танкер и где напасть».

По имеющимся у издания сведениям, киберкомандование ВС США признало атаку успешной.

В материале заостряется внимание на том, что после 20 июня нападений на танкеры в указанном районе не было. Источники полагают, что иранская сторона пока не смогла восстановить утраченные данные, а также возобновить работу ряда систем связи.

При этом в статье утверждается, что киберкомандование ВС США якобы не стремилось нанести ущерб иранским системам противовоздушной обороны и ракетным комплексам.

Тем не менее, некоторые официальные лица в США полагают, что осуществлять кибератаку на иранские системы не следовало, так как Иран, вероятно, получил важные сведения о том, какими возможностями располагает Киберкомандование ВС США. В результате, по мнению этих источников, примененные хакерами методы в следующий раз могут оказаться неэффективными.

Кроме того, информацию об атаке, как отмечает издание, могут получить Россия, Китай или КНДР, что позволит им лучше защитить свои компьютерные системы.

Источники издания считают, что действия хакеров Пентагона не спровоцировали увеличение интенсивности кибератак против США со стороны Ирана.

Напомним, на прошлой неделе Иран предложил Ираку построить нефтепровод до порта в Сирии, чтобы «уклониться от американских санкций и не задействовать Ормузский пролив». После этого стало известно, что США решили бороться с проиранскими силами в Ираке.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод.

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