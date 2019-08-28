США решили бороться с проиранскими силами в Ираке

США предпримут дополнительные действия против проиранских военных формирований в Ираке, сообщили в Белом доме.

«Пенс выразил озабоченность тем, что проиранские военные формирования продолжают подрывать безопасность и суверенитет Ирака. США намерены предпринять дополнительные шаги для противодействия влиянию таких групп», – передает ТАСС сообщение Белого дома по итогам телефонного разговора американского вице-президента Майкла Пенса с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

Там добавили также, что в ходе разговора стороны рассмотрели ситуацию с безопасностью на севере Ирака. При этом Пенс приветствовал предоставление властями убежища пострадавшим в результате конфликта, а также заявил о продолжении совместного противостояния запрещенной в России террористической организации ИГ*.

Кроме того, Пэнс констатировал своевременность решения вопросов между правительством Ирака и Иракским Курдистаном, включая распределение налогов и цен на нефть.

Напомним, в воскресенье газета ВЗГЛЯД писала о том, что Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД