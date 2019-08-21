Иран предложил Ираку построить нефтепровод до порта САР

Власти Ирана предложили Багдаду проект по возобновлению работы нефтепровода, проходящего по территории Ирака к сирийскому порту Баньяс на Средиземном море.

Иракский телеканал al-Sumaria со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что соответствующее предложение от Ирана поступило на фоне растущих угроз в Ормузском проливе. Багдад пока не ответил на это, передает РИА «Новости».

Отмечается, что таким образом «можно будет уклониться от американских санкций и не задействовать Ормузский пролив, так как все больше опасений по поводу его закрытия в случае возникновения военных столкновений США и их союзников против Ирана».

По словам источника, этот проект предлагался Ираном и ранее, однако в 2014 году в связи с захватом территорий Сирии и Ирака боевиками «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая группировка – прим. ВЗГЛЯД) деятельность была свернута.

Предлагаются два варианта: или строительство нового нефтепровода длиной в 1 тыс. километров, половина которого пройдет по Ираку, или же ремонт за счет иранской стороны нефтепровода Киркук-Баньяс, который не работает с 1982 года. Через этот нефтепровод может передаваться до 1,25 млн баррелей нефти в сутки.

«Ирак считает, что данный проект невыгоден, более того, может ему навредить, учитывая, что Багдад может экспортировать свою нефть в средиземноморские страны через порт Баньяс без участия Ирана», – отметил источник.

В свою очередь анонимный депутат иракского парламента отметил, что проект позволит снабжать не только нефтью, но и газом Сирию и даже Ливан, который тогда сможет решить проблему катастрофической нехватки электричества.

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