Стоимость страховки идущих через Ормузский пролив танкеров выросла в 10 раз

Затраты японских компаний на страхование танкеров при перевозке нефтепродуктов через Ормузский пролив выросли в 10 раз из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщила Sankei.

По данным издания, тарифы страховщиков в последние месяцы увеличились с 0,025% до 0,25% от стоимости судна за один проход через Ормузский пролив. Таким образом, если стоимость танкера составляет 10 млрд иен (92 млн долларов), то зафрахтовавшей его компании придется заплатить 230 тыс. долларов, а не 23, как было раньше, передает ТАСС.

Помимо того, танкеры были вынуждены максимально отдалить маршрут движения от берегов Ирана, а также получили предписание проходить Ормузский пролив на максимальной скорости, что привело к увеличению расхода топлива.

Ормузский пролив, через который транспортируется почти одна пятая всей потребляемой в мире нефти, соединяет Персидский и Оманский заливы. По этому пути доставляется большая часть нефти, экспортируемой из Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака, а также почти весь сжиженный природный газ, производимый Катаром – крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива.

Для Токио канал поставок нефтепродуктов через Ормузский пролив является ключевым, так как около 80% сырья поступает в Японию из стран Персидского залива.

Накануне Иран призвал страны Персидского залива разработать совместные меры безопасности. Во вторник МИД России опубликовал российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, в ее основу положены поэтапность, многосторонность и неукоснительное соблюдение международного права.

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