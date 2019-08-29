В работе Microsoft Office 365 произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе платформы Microsoft Office 365, объединяющей набор веб-сервисов, произошел глобальный сбой.

По данным Downdetector, проблемы в работе Office 365 начались около 2.45 по времени Восточного побережья США (21.45 мск среды), передает ТАСС.

Чаще всего о сбоях сообщали пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Германии, Нидерландах, Великобритании и ряде других стран Европы.

По данным Downdetector, большая часть пользователей испытывают проблемы с подключением к серверу (около 69%), 22% сообщают о сложностях с авторизацией, еще порядка 8% заявили о сбоях в работе почтового клиента Outlook.

Напомним, в понедельник глобальный сбой произошел в работе соцсети Facebook.

Отметим, в начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.