В работе соцсети Facebook произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Facebook произошел глобальный сбой.

По данным Downdetector, проблемы в работе Facebook начались около 21.32, передает РИА «Новости».

Чаще всего о сбоях сообщали пользователи в Германии, Великобритании, Испании, Франции, США и Греции. С проблемами также столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с полным отключением соцсети (39%), с новостной лентой (30%) и с авторизацией (30%).

Напомним, в прошлый четверг глобальный сбой произошел в работе Instagram.

Отметим, в начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.