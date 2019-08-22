В работе Instagram произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.

По данным Downdetector, проблемы в работе социальной сети Instagram начались около 11.53 по времени Восточного побережья США (18.53 мск). Чаще всего о сбоях сообщали жители США, Бразилии и Германии, передает ТАСС.

С неполадками также столкнулись в Великобритании, Франции, Нидерландах, Италии, Австрии и Швеции.

В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

Большая часть пользователей не смогли обновить ленту новостей (около 61%), 24 процентам не удалось зайти в приложение, еще 13% испытывают трудности при просмотре сториз Instagram.

Напомним, последний глобальный сбой в работе Instagram произошел в начале августа.

Отметим, в начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.