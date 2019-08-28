Правила поведения в соцсетях разработали для учителей

Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом работников образования разработали новый свод правил поведения преподавателей в социальных сетях, сообщила пресс-служба ведомства.

Новую редакцию кодекса уже разослали в российские регионы. Документ уточняет устаревший кодекс и содержит описание этических норм для педагогов, а также закрепляет их право на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, передает РИА «Новости».

В Минпросвещения подчеркнули, что особое внимание уделяется пункту, согласно которому каждый имеет право на «неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени».

В одном из пунктов кодекса сказано, что педагогические работники должны воздерживаться от размещения в интернете информации, которая может причинить вред здоровью и развитию детей.

Напомним, в марте разгорелся скандал вокруг барнаульской учительницы после того, как она сфотографировалась в закрытом купальнике и выложила снимок в соцсети. До этого пермского учителя потребовали уволить за снимки с обнаженным торсом.

Годом ранее учительница из Омска была уволена после того, как в Сети появились ее фотографии в купальнике. Тогда педагоги из разных российских регионов устроили акцию солидарности и стали публиковать фотографии в купальниках, сопровождая их хэштегом #учителятожелюди.