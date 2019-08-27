Путин анонсировал приведение 60 российских аэропортов к международным нормам

В течение шести лет в России 60 аэропортов приведут в соответствие с международными нормами, сообщил президент Владимир Путин во время посещения нового аэропорта Гагарин в Саратове.

«У нас на эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», – цитирует главу государства ТАСС.

«Я помню 2012 год, обращение губернатора и свою резолюцию бывшему министру транспорта: «Прошу рассмотреть и поддержать». Очень приятно, что эта поддержка закончилась таким хорошим результатом. Хочу всех поздравить», – сказал президент, и отметил, что новый аэропорт – замечательный подарок городу.



Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский рассказал Путину о том, что терминал рассчитан на пассажиропоток в 1 миллион человек в год, однако инвестор уже может ввести вторую очередь, благодаря чему пассажиропоток увеличится до 1,5 миллиона человек.



«Этот аэропорт занимает особое место, имея в виду, что он построен в чистом поле точно так же, как Платов в Ростове. Прекрасно, было меньше полумиллиона пассажиров (пассажиропоток в старом аэропорту Саратова), теперь даже на полтора (миллиона) вторую очередь планируют построить. Я думаю, что это замечательный подарок городу», – сказал Путин.

По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, вскоре РЖД собирается построить отдельную железнодорожную ветку с пассажирским терминалом и траволатором к терминалу аэропорта.

Во вторник президент Владимир Путин посетил саратовский аэропорт Гагарин, для ознакомления с работой воздушной гавани. Аэропорт был открыт в конце июля.