Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник 27 августа прибыл в новый аэропорт Гагарин в Саратове. Предполагается, что российский лидер посмотрит, как работает воздушная гавань.

Путин прилетел в Саратов из Жуковского, где проходит международный авиасалон МАКС-2019 в рамках которого президент России провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.

Международный аэропорт Гагарин располагается вблизи села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Пассажирский терминал аэропорта может принимать до 1 млн пассажиров в год. Общая площадь воздушной гавани составляет 23 тыс. квадратных метров. Протяженность взлетно-посадочной полосы – 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Всего в аэропорту располагается 21 место стоянок самолетов.

Гагарин стал вторым крупным аэропортом в новейшей истории России, который был построен «с нуля». Стоимость проекта составила 22 млрд рублей. За первые три дня пассажиропоток нового саратовского аэропорта составил 5,5 тысячи человек.

Первый тестовый пассажирский рейс Внуково – Гагарин – Внуково 18 августа выполнила авиакомпания «Победа». С 20 августа в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров. Старый аэропорт закрыт.

Строительство аэропорта Гагарин представляло собой совместный проект России, области и частного инвестора в лице УК «Аэропорты регионов» (входит в «Ренову»).

С запуском аэропорта «Гагарин» все авиакомпании, работавшие в регионе (Аэрофлот, S7 Airlines, Pegas Fly, Nordwind, Utair и Rusline) полностью перевели свои рейсы в новый аэропорт Саратова. Пассажиропоток «Гагарина» за первую неделю работы (с 20 по 26 августа) составил более 12 тыс. пассажиров. Суточный пассажиропоток «Гагарина» на 15% превысил среднесуточную летнюю загрузку старого аэропорта Саратова.

Более того, все ключевые перевозчики воспользовались возможностью перевести свои рейсы на более комфортные и вместительные среднемагистральные воздушные суда. Их полеты в Саратов ранее были невозможны. Так, авиакомпания «Победа» выполняет рейсы на Boeing 737-800 (189 кресел). С 15 сентября «Победа» откроет второй ежедневный рейс в Москву.

Кресельная емкость на направлении Саратов-Москва, выставленная авиакомпаниями в продажу, уже сейчас, на стартовом этапе, несмотря на то что пик лета пройден, более чем на 10% превышает провозные емкости из старого аэропорта, а в зимний период это превышение составит более 40%.

Развивается и прямое авиасообщение Саратова с другими городами – с 29 октября авиакомпания «Победа» начнет выполнять три еженедельных прямых рейса в Санкт-Петербург. Летают самолеты в Симферополь, обсуждается расширение полетов в Сочи. Также возможно открытие новых региональных маршрутов – на этот счет ведутся активные переговоры с авиакомпанией «Уральские Авиалинии».

С 7 ноября в расписании Саратова также появится прямой еженедельный рейс в Дубай (авиакомпания Royal Flight). Следующим летом планируется выполнение не менее трех еженедельных рейсов в Анталью на Boeing 737-800 и открытие рейсов в Салоники (Греция).

Реализованная инвестиционная программа по развитию аэропорта и связанный с этим рост тарифов при этом не ведут к увеличению стоимости выполнения рейсов для авиакомпаний – напротив, новый аэропорт позволил авиакомпаниям использовать более вместительные и эффективные самолеты, что дает им возможность выполнять рейсы более чем на 20% дешевле, чем в старый аэропорт.

Существенно снизилась стоимость топлива в новом аэропорту – на 24%.

Это создает условия для развития конкуренции и развитию авиаперевозок в Саратовской области.

«Аэропорты Регионов» – ведущий аэропортовый холдинг России. В холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт Гагарин (Саратов). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2018 года составил более 15,2 млн человек.

В конце июня глава правительства Дмитрий Медведев подписалраспоряжение об открытии в Саратове нового аэропорта, который будет носить имя Юрия Гагарина. Первый рейс в аэропорт Гагарин совершила 20 августа авиакомпания «Победа».