Первый плановый рейс приземлился в аэропорту «Гагарин» в Саратове

В новый саратовский аэропорт «Гагарин» прибыл первый плановый рейс из Москвы в 08.15 по местному времени (07.15 мск).

«Рейс осуществила авиакомпания «Победа». Из аэропорта Внуково в Саратов прибыли 177 пассажиров», – сообщили в пресс-службе аэропорта ТАСС.

Там также рассказали, что пассажиры этого рейса получили памятные монеты с изображением нового терминала аэропорта.

«Гагарин» стал вторым в современной истории России аэропортом, построенным с нуля. Его пропускная способность 1 млн пассажиров в год. Терминал расположен в 20 км от Саратова. Распоряжение об открытии аэропорта было подписано Дмитрием Медведевым в июле 2019 года.

В субботу сообщалось, что оператор саратовского аэропорта «Гагарин» получил сертификат Росавиации.

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