Оператор саратовского аэропорта «Гагарин» получил сертификат Росавиации

Оператор международного аэропорта Саратова «Гагарин» получил сертификат, подтверждающий его соответствие требованиям федеральных авиационных правил, сообщили в пресс-службе нового аэропорта.

«Росавиация выдала АО «СарАэро-Инвест» сертификат оператора аэродрома гражданской авиации «Саратов (Гагарин)», – сообщается на сайте воздушной гавани.

Директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин пояснил, что сертификат подтверждает наличие соответствующей инфраструктуры, техники и персонала для полноценной эксплуатации воздушной гавани.

«Сертификат оператора аэродрома является итоговым документом для начала полноценной работы новой воздушной гавани», - сказал Жамкин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове, он будет носить имя Юрия Гагарина.