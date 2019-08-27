Росстат оценил численность населения с доходами ниже прожиточного минимума

Росстат рассчитал численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, установленного для второго квартала 2019 года, отметив влияние увеличения суммы прожиточного минимума на этот показатель.

Во втором квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 18,6 млн человек, или 12,7% населения страны. Как пояснили в ведомстве, при расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года – 11 185 рублей и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения.

В сравнении с первым кварталом 2019 года численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом на 1,6% (с 20,9 до 18,6 млн человек). Тем не менее, зафиксировано увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению со вторым кварталом 2018 года (тогда он составлял 12,5%).

«Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения – 5,6%», – поясняется в сообщении ведомства. – «При увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции – 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 г. (12,5%)».

Напомним, накануне на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин остался недоволен темпами роста экономики России. «Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим», – сказал президент.

Он назвал положительным фактором то, что инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру и составляет примерно 4,5% в годовом выражении. Однако, «даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно». «Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», – добавил Путин.