Автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Запуск нового сервиса в тестовом режиме на сайте госуслуг запланирован на 2020 год.

Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин сообщил, что на сайте gosuslugi.ru появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн, без визита в Госавтоинспекцию. Деньги тоже можно будет вернуть дистанционно, передают «Известия».

Паршин уточнил, что 27 августа гражданам будет показан прототип услуги для получения от них замечаний и предложений, а запуск сервиса в тестовом режиме назначен на 2020 год.

Отмечается, что для использования услуги нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого извещения будут приходить в день вынесения постановления о штрафе. В нем будут указаны все подробности: время, место, характер нарушения и фотографии. Так, автомобилисты смогут оперативно подать жалобу и прикрепить к ней документы, подтверждающие неправомерность наказания – например, заявление об угоне автомобиля или записи с видеорегистратора.

По данным автоматизированной системы ГИБДД, за 2018 год на водителей было заведено более 22 млн дел об административных правонарушениях, однако прекращены были только 184 тыс. (менее 1%). Между тем, из 105,8 млн штрафов, назначенных по результатам автоматической фиксации нарушений, не было отменено ни одного. В Федерации автовладельцев России (ФАР) уверены, что пока в России нет эффективного механизма обжалования штрафов с камер.

Первый зампред комиссии по общественному контролю Общественной палаты Артем Кирьянов отметил, если ГИБДД не согласится с аргументами автовладельца, то ему все равно придется идти в суд. Поэтому, чтобы улучшить ситуацию с неправомерными штрафами, нужно начать с ревизии установленных камер, разметки и знаков.

«В некоторых местах разметка нанесена так, что совершить маневр по правилам невозможно. И здесь же стоит камера. Естественно, в этой ситуации автомобилисту проще заплатить штраф, чем бегать по судам», – объяснил он.

Ранее Минтранс разработал рекомендации по установке дорожных камер.

Напомним, в июне на заседании Госсовета президент Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на автодорогах, напомнив, что целью их установки является снижение травматизма и сохранение жизней.

А в июле на сайте ГИБДД в тестовом режиме запущена карта дорожных камер.