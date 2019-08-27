Автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Взгляд
27 августа, вторник  |  Последнее обновление — 10:55  |  vz.ru
Разделы

Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

На МАКСе впервые представят фюзеляж российско-китайского самолета CR929Фото: Zuma/ТАСС
Открывающийся международный авиасалон МАКС подготовил зрителям мировые премьеры как в военной, так и в гражданской авиации. Впервые соорганизатором салона стал Китай. Одна из представленных новинок – это детище российско-китайского партнерства. После отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35, сенсацию может преподнести и визит на авиасалон президента Турции.  Подробности...
Перейти а раздел…

Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
Перейти а раздел…

«Таврида» превратилась в арт-манифест творческой молодежи

Фестиваль завершился парадом молодых художников, музыкантов и актеровФото: Михаил Патлис/РИА Новости
В Крыму завершился фестиваль «Таврида-АРТ», в котором приняли участие более четырех тысяч художников, музыкантов, актеров. Некоторые из них прямо на «Тавриде» сумели заключить контракты с крупными компаниями, а 130 участников фестиваля получили гранты на реализацию своих творческих проектов. Фестиваль стал событием и для отдыхающих в Крыму. Подробности...
Перейти а раздел…

Немецкие СМИ нашли для России новое «дело Скрипалей»

Зелимхан Хангошвили успел повоевать и в Чечне, и в Грузии, и в ДонбассеФото: кадр канала Rustavi 2
В Берлине убит грузинский боевик, которого местные СМИ аттестуют как экс-сотрудника антитеррористического отдела МВД Грузии, уехавшего на Украину, чтобы «продолжать бороться против влияния Москвы». Журналисты говорят о «ликвидации по поручению зарубежной спецслужбы», но ищут концы этой удивительной истории совсем не там, где следует. Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Борьба за экологию может выйти человечеству боком

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пластиком – это тоже про богатых и бедных. Страны Запада смогут найти альтернативу, соблюсти санитарные нормы при минимальном его использовании. Но для «третьего мира» запрет пластика может стать катастрофой. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Национальную идею России надо искать на Волге

Сергей Зацаринный, писатель
Сейчас даже трудно поверить, что когда-то было по-другому. Но ведь было. Русские всерьез начали осваивать свою главную реку только в XVIII веке, то есть, в масштабах истории, совсем недавно. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Война за газ вступила в решающую фазу

Глеб Простаков, журналист
Развязка газового спора близка. От нее во многом зависит то, как изменятся подходы США к российско-украинскому конфликту. США будут давить на Россию ровно до тех пор, пока не придется с Россией договариваться. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

    Слабые звенья «Большой семерки»

    Как европейские страны торговали территориями

      Перейти а раздел…

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...

      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
      Подробности...

      Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт высмеял решение парламента Венесуэлы по российским кораблям
              Отказавшая при стыковке «Союза» с МКС аппаратура оказалась не российскойЯпония собралась поставить России условия для возвращения в G8На портале госуслуг появились прототипы новых суперсервисовВ «квалификационную яму» попали 34 млн россиян
              В России прокомментировали планы выкупа «Суперджетов» у мексиканской компанииКитай решил проинспектировать российский авиаполк в ПриморьеЗахарова раскритиковала ценности «Большой семерки»Санкции против «Северного потока – 2» могут ударить по США
              Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета «Тюльпан»Американский сверхсекретный шаттл X-37 установил рекорд продолжительности полетаНазваны имена латвийских карателей, виновных в геноциде в годы ВОВПолицейских Анапы заподозрили в надругательстве над 17-летней волейболисткой

              Главная тема


              Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

              «Слабоумие и отвага»


              Разведывательный корабль ВМС Украины зашел в зону учений Черноморского флота России

              «настроен на конфронтацию»


              В России ответили на жалобы американского сенатора по поводу визы

              высокая награда


              Зеленский вручил орден сжегшей платье в цветах георгиевской ленты евродепутату

              Видео

              андроид «Федор»


              Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

              «пересмотр мирового порядка»


              «Большая семерка» столкнулась с личными проблемами

              «влезем в окно»


              Грузия нашла обходной путь в Евросоюз

              Обида искусственного интеллекта


              Для восстания против человечества роботам не хватает одной детали

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Азиатский пожар


              Дмитрий Дробницкий: Япония и Южная Корея объявили друг другу холодную войну

              славянская кровь


              Олег Хавич: Как жовто-блакитный флаг был символом русского мира

              Абсолютизация еды


              Андрей Бабицкий: Либеральная метафизика пармезана

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?

              Автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

              27 августа 2019, 10:26

              Текст: Анастасия Воробьева

              Версия для печати

              Российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Запуск нового сервиса в тестовом режиме на сайте госуслуг запланирован на 2020 год.

              Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин сообщил, что на сайте gosuslugi.ru появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн, без визита в Госавтоинспекцию. Деньги тоже можно будет вернуть дистанционно, передают «Известия».

              Паршин уточнил, что 27 августа гражданам будет показан прототип услуги для получения от них замечаний и предложений, а запуск сервиса в тестовом режиме назначен на 2020 год.

              Отмечается, что для использования услуги нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого извещения будут приходить в день вынесения постановления о штрафе. В нем будут указаны все подробности: время, место, характер нарушения и фотографии. Так, автомобилисты смогут оперативно подать жалобу и прикрепить к ней документы, подтверждающие неправомерность наказания – например, заявление об угоне автомобиля или записи с видеорегистратора.

              По данным автоматизированной системы ГИБДД, за 2018 год на водителей было заведено более 22 млн дел об административных правонарушениях, однако прекращены были только 184 тыс. (менее 1%). Между тем, из 105,8 млн штрафов, назначенных по результатам автоматической фиксации нарушений, не было отменено ни одного. В Федерации автовладельцев России (ФАР) уверены, что пока в России нет эффективного механизма обжалования штрафов с камер.

              Первый зампред комиссии по общественному контролю Общественной палаты Артем Кирьянов отметил, если ГИБДД не согласится с аргументами автовладельца, то ему все равно придется идти в суд. Поэтому, чтобы улучшить ситуацию с неправомерными штрафами, нужно начать с ревизии установленных камер, разметки и знаков.

              «В некоторых местах разметка нанесена так, что совершить маневр по правилам невозможно. И здесь же стоит камера. Естественно, в этой ситуации автомобилисту проще заплатить штраф, чем бегать по судам», – объяснил он.

              Ранее Минтранс разработал рекомендации по установке дорожных камер.

              Напомним, в июне на заседании Госсовета президент Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на автодорогах, напомнив, что целью их установки является снижение травматизма и сохранение жизней.

              А в июле на сайте ГИБДД в тестовом режиме запущена карта дорожных камер.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............