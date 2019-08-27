Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 12 копеек – до 66,19 рубля, курс евро поднялся на 21 копейку, составив 73,5 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 58,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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