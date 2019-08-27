Протесты в Гонконге стали угрозой южнокорейскому экспорту в Китай

Длительные протесты в Гонконге окажут негативное влияние на южнокорейский экспорт в Китай, следует из доклада Института международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли.

В докладе говорится, что в 2018 году южнокорейский экспорт в Гонконг составил 46 млрд долларов, при этом 73% поставок пришлось на полупроводники, передает ТАСС.

В документе также отмечается, что 82,6% объема ввезенных в Гонконг южнокорейских товаров и материалов позднее были реэкспортированы в Китай.

Таким образом, противоречия между Гонконгом и материковым Китаем напрямую сказываются на южнокорейских компаниях, работающих на этом рынке. Кроме того, усугубление ситуации на фоне торговой войны США и Китая, приведет к падению цен на полупроводники и спаду спроса на китайском рынке, что еще больше осложнит ситуацию в Южной Корее.

В понедельник китайские официальные деятели и эксперты призвали правительство Китая вмешаться и восстановить стабильность в Гонконге с помощью армии.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня. Власти Китая назвали ключевых организаторов беспорядков, которые режиссируются из США.