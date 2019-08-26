Дату обмена между Россией и Украиной определили без утверждения списков

Списки для обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной пока не утверждены, заявил адвокат, представляющий интересы россиян.

При этом дату обмена удерживаемыми лицами, заявил он, уже определили, передает ТАСС.

В четверг источник заявил, что Москва и Киев могут обменять 33 гражданина России на 33 гражданина Украины. В пятницу в Киев прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена появятся в ближайшие дни.