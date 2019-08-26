Самые богатые люди мира потеряли миллиарды из-за конфликта США и Китая

Девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли в пятницу более 14 млрд долларов.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), столь серьезные финансовые потери связаны с обострением торгового конфликта США и Китая, передает РИА «Новости».

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос лишился 3,25 млрд долларов. При этом с начала года его потери достигли 15,7 млрд долларов, однако он все равно остается самым богатым человеком мира с состоянием в 109 млрд долларов.

Основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель Microsoft Билл Гейтс потеряли от 1,3 до 1,8 млрд долларов.

Одновременно с тем, потери 24 российских миллиардеров за один день составили около двух млрд долларов. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов лишился 384 млн долларов, а совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон – 300 млн долларов.

При этом основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин увеличил свое состояние за день на 137 млн долларов.

Ранее Минфин США объяснил право Трампа запугивать работающие с Китаем компании.

Напомним, Китай заявил, что в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США. После этого Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции.