Появилось видео учений по скрытной переброске атомных подлодок

В Сети опубликована видеозапись с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.

Видео публикует телеканал «Звезда».

На маневрах отрабатывался скрытный вывод двух субмарин проектов 671 и 949А из пункта постоянного базирования, передает РИА «Новости».

Расчеты радиационной, химической и биологической защиты сделали аэрозольную завесу, а бойцы отряда спецназа по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами применили гранаты.

В учениях принимали участие буксиры отряда обеспечения, специальные плавсредства и более 50 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.

Адмирал Игорь Касатонов в этой связи отметил, что Россия возвращается к темпам строительства подлодок времен СССР.