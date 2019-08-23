Адмирал: Россия возвращается к темпам строительства подлодок времен СССР

«Новейшие подводные лодки уйдут на разные флоты, и всему миру нужно готовиться к подавляющему преимуществу России на этих направлениях», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Касатонов, комментируя сообщения СМИ о том, что ВМФ России в 2020 году получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок.

«Это системное наращивание производственных усилий и торжество российских технологий. Сейчас обеспечивается постепенное возвращение к тем темпам строительства военных кораблей, которые поддерживались в Советском Союзе. Это говорит о высоких организаторских способностях директоров наших предприятий», – сказал первый командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Касатонов.

«Ведь мы помним, что в стране за определенный период когда-то было построено 215 подводных лодок проекта 631. В течение семи лет были построены 13 атомных ракетных стратегических подводных лодок проекта 667», – напомнил адмирал.

По его словам, системное производство подлодок задает высокие темпы работы для всей промышленности, и «эти темпы будут поддерживаться, потому что на подводные лодки есть спрос со стороны военно-морского флота».

При этом Касатонов опроверг слова скептиков, по мнению которых передача ВМФ сразу шести субмарин является стечением обстоятельств, которое продиктовано смещением контрольных сроков выпуска подлодок.

«Есть критики и пусть они критикуют. А кто работает – тот работает», – заметил адмирал.

«Все строящиеся лодки очень разные, но все они четвертого поколения, что соответствует высочайшим стандартам мировой практики судостроения. Лодки уйдут на совершенно разные флоты, это говорит о том, что все эти направления постепенно перекрываются и всему миру нужно готовиться к подавляющему преимуществу России на этих направлениях», – резюмировал Касатонов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.

Согласно контрактам, в 2020 году «Севмаш» должен сдать флоту головную субмарину проекта 885М «Казань», первую серийную подлодку этого проекта «Новосибирск», первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег», а также атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852». «Белгород» поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон», так как их испытания еще не завершатся.

Последний раз шесть субмарин за год ВМФ получил в 1992 году. После этого флоту передавалось по две-три субмарины в год, а в период с 1997 по 2012 год подводники ежегодно получали в лучшем случае по одной подлодке или не получали их совсем. С 2013 года новые субмарины начали поступать регулярно: в частности, в 2014-м в боевой состав флота вошли четыре подлодки.

В советское время флоту в отдельные годы передавались более десяти подлодок. Так, в 1971 году ВМФ СССР получил от промышленности 12 только атомных подлодок различных классов.

Напомним, в начале августа в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации вернулся атомный подводный крейсер «Омск» проекта 949А «Антей».